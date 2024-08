Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Letztendlich zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,23 Prozent schwächer bei 3 317,59 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 529,080 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,077 Prozent höher bei 3 361,42 Punkten in den Handel, nach 3 358,84 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 316,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 370,12 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 0,846 Prozent nach. Vor einem Monat, am 01.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 310,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 274,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 304,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 0,211 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 5,05 Prozent auf 13,11 EUR), ATOSS Software (+ 0,73 Prozent auf 137,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,63 Prozent auf 63,75 EUR), QIAGEN (+ 0,34 Prozent auf 41,42 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,28 Prozent auf 88,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-5,41 Prozent auf 59,50 EUR), AIXTRON SE (-5,09 Prozent auf 20,50 EUR), Nordex (-4,34 Prozent auf 13,43 EUR), United Internet (-3,51 Prozent auf 19,78 EUR) und Infineon (-2,96 Prozent auf 31,10 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 5 989 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,991 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie weist mit 8,30 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

