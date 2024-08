Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Am Donnerstag tendierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,41 Prozent fester bei 3 338,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,045 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,362 Prozent fester bei 3 303,50 Punkten, nach 3 291,57 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 342,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 291,85 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1,93 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 384,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wurde der TecDAX mit 3 461,62 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 125,08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,406 Prozent aufwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 4,66 Prozent auf 19,10 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 4,59 Prozent auf 15,73 EUR), Infineon (+ 4,23 Prozent auf 31,66 EUR), JENOPTIK (+ 3,11 Prozent auf 28,54 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,83 Prozent auf 58,20 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-3,12 Prozent auf 5,75 EUR), Energiekontor (-1,39 Prozent auf 56,70 EUR), PNE (-0,99 Prozent auf 14,04 EUR), Nordex (-0,79 Prozent auf 13,77 EUR) und TeamViewer (-0,04 Prozent auf 12,39 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 158 031 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,478 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at