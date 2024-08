Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 nachmittags steigen

Mit dem FTSE 100 geht es am Montag aufwärts.

Um 15:42 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 8 206,73 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 168,10 Punkten in den Montagshandel, nach 8 168,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 168,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 222,80 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.07.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 252,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 8 433,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, einen Stand von 7 524,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BT Group (+ 6,90 Prozent auf 1,40 GBP), Centrica (+ 2,88 Prozent auf 1,27 GBP), Standard Chartered (+ 1,93 Prozent auf 7,29 GBP), Entain (+ 1,62 Prozent auf 5,67 GBP) und BP (+ 1,58 Prozent auf 4,41 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-4,34 Prozent auf 1,20 GBP), StJamess Place (-1,86 Prozent auf 6,87 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-1,77 Prozent auf 20,02 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,72 Prozent auf 4,47 GBP) und Burberry (-1,66 Prozent auf 6,73 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 35 562 727 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230,115 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at