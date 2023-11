Handel in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel schlussendlich um 0,39 Prozent leichter bei 7 417,73 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 446,53 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 446,53 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 482,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 396,57 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 470,16 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 7 529,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 188,63 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,81 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 047,06 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 6,48 Prozent auf 5,42 GBP), BT Group (+ 5,70 Prozent auf 1,24 GBP), Endeavour Mining (+ 5,01 Prozent auf 17,41 GBP), Segro (+ 4,68 Prozent auf 7,84 GBP) und Entain (+ 3,98 Prozent auf 9,20 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Centrica (-2,73 Prozent auf 1,53 GBP), Compass Group (-2,38 Prozent auf 20,52 GBP), Reckitt Benckiser (-2,35 Prozent auf 54,12 GBP), Sage (-2,16 Prozent auf 9,70 GBP) und BAE Systems (-2,13 Prozent auf 10,82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 88 824 868 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 201,417 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,10 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,30 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at