Handel in London: FTSE 100 legt zum Handelsstart zu

Am Mittwoch gewinnt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,10 Prozent auf 7 489,11 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,302 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 481,99 Punkte an der Kurstafel, nach 7 481,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 504,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 481,97 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,202 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 7 402,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.08.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 270,76 Punkte taxiert. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 7 452,84 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,860 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 047,06 Punkte. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Sage (+ 6,25 Prozent auf 10,60 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,04 Prozent auf 1,48 GBP), Diploma (+ 1,51 Prozent auf 33,70 GBP), Smiths (+ 1,14 Prozent auf 16,46 GBP) und DCC (+ 1,13 Prozent auf 53,78 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Kingfisher (-6,46 Prozent auf 2,16 GBP), Severn Trent (-1,06 Prozent auf 26,23 GBP), GSK (-0,70 Prozent auf 14,08 GBP), Standard Chartered (-0,69 Prozent auf 6,57 GBP) und Schroders (-0,60 Prozent auf 3,97 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Kingfisher-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 434 801 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 199,041 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

