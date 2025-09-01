Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

FTSE 100 aktuell 01.09.2025 12:26:40

Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Montagmittag

Der FTSE 100 verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Montag klettert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,22 Prozent auf 9 207,51 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,693 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 187,34 Punkten in den Handel, nach 9 187,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 187,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 226,57 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 068,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 8 772,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 8 376,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,47 Prozent aufwärts. Bei 9 357,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Tesco (+ 2,34 Prozent auf 4,33 GBP), Fresnillo (+ 2,01 Prozent auf 18,24 GBP), Rolls-Royce (+ 1,96 Prozent auf 10,91 GBP), BAE Systems (+ 1,91 Prozent auf 17,91 GBP) und Associated British Foods (+ 1,39 Prozent auf 21,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-1,57 Prozent auf 39,56 GBP), Intermediate Capital Group (-1,28 Prozent auf 21,54 GBP), Flutter Entertainment (-1,28 Prozent auf 223,50 GBP), Standard Chartered (-1,15 Prozent auf 13,70 GBP) und SSE (-1,07 Prozent auf 17,12 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 26 224 792 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,860 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent bei der Taylor Wimpey-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

