Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|FTSE 100 aktuell
|
01.09.2025 12:26:40
Zuversicht in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Montagmittag
Am Montag klettert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,22 Prozent auf 9 207,51 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,693 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 187,34 Punkten in den Handel, nach 9 187,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 9 187,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 9 226,57 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 068,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 8 772,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 8 376,63 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,47 Prozent aufwärts. Bei 9 357,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Tesco (+ 2,34 Prozent auf 4,33 GBP), Fresnillo (+ 2,01 Prozent auf 18,24 GBP), Rolls-Royce (+ 1,96 Prozent auf 10,91 GBP), BAE Systems (+ 1,91 Prozent auf 17,91 GBP) und Associated British Foods (+ 1,39 Prozent auf 21,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-1,57 Prozent auf 39,56 GBP), Intermediate Capital Group (-1,28 Prozent auf 21,54 GBP), Flutter Entertainment (-1,28 Prozent auf 223,50 GBP), Standard Chartered (-1,15 Prozent auf 13,70 GBP) und SSE (-1,07 Prozent auf 17,12 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 26 224 792 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,860 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen
Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent bei der Taylor Wimpey-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Lloyds Banking Groupmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|45,60
|-0,87%
|Ashtead plc
|62,00
|-0,80%
|Associated British Foods plc
|24,60
|-0,81%
|AstraZeneca PLC
|137,00
|0,33%
|BAE Systems plc
|20,92
|2,95%
|Flutter Entertainment
|258,90
|-0,15%
|Fresnillo PLC
|20,86
|2,25%
|Intermediate Capital Group PLC
|24,40
|-0,81%
|Lloyds Banking Group
|0,93
|0,21%
|Rolls-Royce Plc
|12,78
|1,75%
|SSE Plc
|19,60
|-1,51%
|Standard Chartered plc
|15,80
|-0,63%
|Taylor Wimpey plc
|1,14
|2,70%
|Tesco PLC
|5,00
|2,04%
|WPP 2012 PLC
|4,50
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 205,03
|0,19%
