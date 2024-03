Handel in London: FTSE 100 letztendlich in der Gewinnzone

Der FTSE 100 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 7 931,98 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,507 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 930,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,96 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7 893,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 938,14 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,013 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 683,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 724,95 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 471,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,73 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 961,43 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell D S Smith (+ 10,23 Prozent auf 3,97 GBP), Diploma (+ 9,46 Prozent auf 37,50 GBP), J Sainsbury (+ 3,58 Prozent auf 2,72 GBP), AstraZeneca (+ 2,89 Prozent auf 107,42 GBP) und SSE (+ 2,79 Prozent auf 16,58 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-8,31 Prozent auf 156,75 GBP), StJamess Place (-2,35 Prozent auf 4,52 GBP), Standard Chartered (-2,27 Prozent auf 6,79 GBP), Smiths (-2,16 Prozent auf 16,54 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-2,04 Prozent auf 101,00 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 105 637 984 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 198,335 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Mit 10,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at