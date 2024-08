Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Wenig Veränderung war zum Handelsende in London zu beobachten.

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 8 343,85 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,580 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 345,46 Punkte an der Kurstafel, nach 8 345,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 322,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 362,74 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 0,193 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 285,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 254,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 338,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,06 Prozent. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola HBC (+ 3,06 Prozent auf 28,26 GBP), BAE Systems (+ 2,12 Prozent auf 13,48 GBP), GSK (+ 2,07 Prozent auf 16,52 GBP), United Utilities (+ 1,79 Prozent auf 10,16 GBP) und RS Group (+ 1,57 Prozent auf 7,77 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Antofagasta (-5,97 Prozent auf 17,97 GBP), JD Sports Fashion (-4,05 Prozent auf 1,37 GBP), Ocado Group (-3,83 Prozent auf 3,39 GBP), NatWest Group (-3,26 Prozent auf 3,38 GBP) und Barclays (-2,74 Prozent auf 2,24 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 121 521 676 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2024 weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,56 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at