Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss zeigten sich die Anleger in London zuversichtlich.

Der FTSE 100 legte im LSE-Handel letztendlich um 0,48 Prozent auf 7 975,89 Punkte zu. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,515 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 937,44 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 937,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 7 937,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 990,41 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,293 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 640,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 723,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.04.2023, wies der FTSE 100 7 634,52 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,29 Prozent aufwärts. Bei 8 015,63 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 5,03 Prozent auf 7,97 GBP), Antofagasta (+ 4,67 Prozent auf 21,98 GBP), Fresnillo (+ 3,15) Prozent auf 5,41 GBP), Anglo American (+ 3,05 Prozent auf 21,11 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 3,02 Prozent auf 0,54 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-5,03 Prozent auf 4,17 GBP), StJamess Place (-2,39 Prozent auf 4,49 GBP), Admiral Group (-2,12 Prozent auf 26,37 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,90 Prozent auf 79,54 GBP) und Croda International (-1,58 Prozent auf 46,71 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 151 923 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 203,453 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at