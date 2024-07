Handel in New York: Dow Jones fällt

Um 17:59 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,06 Prozent auf 39 146,23 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 14,027 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,043 Prozent stärker bei 39 186,20 Punkten, nach 39 169,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 208,54 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 085,69 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38 686,32 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 170,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 407,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 3,79 Prozent zu Buche. Bei 40 077,40 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 1,48 Prozent auf 219,96 USD), IBM (+ 1,03 Prozent auf 176,90 USD), Honeywell (+ 0,61 Prozent auf 212,23 USD), Visa (+ 0,55 Prozent auf 264,70 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,40 Prozent auf 206,28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1,87 Prozent auf 40,96 USD), Nike (-1,33 Prozent auf 75,81 USD), Walt Disney (-0,99 Prozent auf 97,07 USD), Home Depot (-0,73 Prozent auf 333,75 USD) und Cisco (-0,65 Prozent auf 47,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 300 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,096 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

