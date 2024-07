Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 20 419,26 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,009 Prozent auf 20 393,89 Punkte an der Kurstafel, nach 20 391,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 442,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 363,37 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 19 000,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, bei 18 100,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 036,85 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 23,42 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 442,41 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 5,25 Prozent auf 33,70 USD), Enphase Energy (+ 4,55 Prozent auf 101,56 USD), Marvell Technology (+ 4,30 Prozent auf 75,18 USD), Lucid (+ 3,92 Prozent auf 3,05 USD) und Broadcom (+ 2,90 Prozent auf 1 752,67 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-3,58 Prozent auf 291,00 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,46 Prozent auf 10,87 USD), Atlassian A (-2,31 Prozent auf 182,99 USD), DexCom (-2,30 Prozent auf 111,08 USD) und Datadog A (-1,95 Prozent auf 131,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 24 359 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,211 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,89 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

