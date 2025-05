Gewinne in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,60 Prozent höher bei 20 102,61 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent fester bei 19 986,61 Punkten in den Handel, nach 19 786,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 936,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 176,60 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,45 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.04.2025, bei 19 581,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 478,05 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 541,54 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 4,16 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell DexCom (+ 16,17 Prozent auf 81,62 USD), AppLovin A (+ 10,05 Prozent auf 307,58 USD), Palantir (+ 6,95 Prozent auf 124,28 USD), Arm (+ 6,82 Prozent auf 123,27 USD) und ON Semiconductor (+ 5,83 Prozent auf 41,91 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Atlassian (-8,99 Prozent auf 208,48 USD), Apple (-3,74 Prozent auf 205,35 USD), Datadog A (-1,24 Prozent auf 105,00 USD), Amgen (-0,90 Prozent auf 281,22 USD) und MercadoLibre (-0,60 Prozent auf 2 280,69 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43 245 844 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,831 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at