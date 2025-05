Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone

Am Montag beendete der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 21 447,05 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,35 Prozent tiefer bei 21 138,13 Punkten in den Handel, nach 21 427,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21 138,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21 464,56 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 18 258,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 22 175,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 546,23 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 2,25 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22 222,61 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Gilead Sciences (+ 3,57 Prozent auf 106,16 USD), Microstrategy (+ 3,41 Prozent auf 413,42 USD), Biogen (+ 3,07 Prozent auf 129,44 USD), AppLovin A (+ 2,29 Prozent auf 370,63 USD) und DexCom (+ 1,73 Prozent auf 86,96 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-5,63 Prozent auf 2,68 USD), Enphase Energy (-3,21 Prozent auf 48,78 USD), Arm (-2,88 Prozent auf 132,05 USD), Atlassian (-2,86 Prozent auf 214,47 USD) und Palantir (-2,46 Prozent auf 126,33 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40 442 957 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,010 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent an der Spitze im Index.

