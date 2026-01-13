Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Um 15:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,02 Prozent auf 25 792,71 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,032 Prozent schwächer bei 25 779,28 Punkten in den Handel, nach 25 787,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 766,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 873,18 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 25 196,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 750,25 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 20 784,72 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,43 Prozent auf 221,04 USD), Intel (+ 5,16 Prozent auf 46,34 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,06 Prozent auf 167,20 USD), Diamondback Energy (+ 2,97 Prozent auf 151,94 USD) und Analog Devices (+ 2,51 Prozent auf 301,23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil PDD (-3,94 Prozent auf 114,05 USD), Enphase Energy (-3,22 Prozent auf 35,50 USD), MercadoLibre (-2,60 Prozent auf 2 093,94 USD), Charter A (-2,15 Prozent auf 202,23 USD) und Adobe (-2,07 Prozent auf 320,88 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 6 060 106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,852 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

