Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ 100 zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Der NASDAQ 100 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 1,51 Prozent) bei 14 545,83 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,680 Prozent auf 14 668,45 Punkte an der Kurstafel, nach 14 768,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 14 678,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 505,68 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 941,83 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.06.2023, den Stand von 14 689,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2022, stand der NASDAQ 100 bei 11 254,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 33,91 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 3,51 Prozent auf 5,31 USD), DexCom (+ 2,97 Prozent auf 88,62 USD), Dollar Tree (+ 1,87 Prozent auf 106,35 USD), Mondelez (+ 1,23 Prozent auf 70,57 USD) und Biogen (+ 1,19 Prozent auf 258,05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Cintas (-5,27 Prozent auf 478,87 USD), ON Semiconductor (-4,56 Prozent auf 90,15 USD), Amazon (-4,03 Prozent auf 125,98 USD), Constellation Energy (-3,32 Prozent auf 108,49 USD) und Sirius XM (-3,24 Prozent auf 3,88 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15 753 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,583 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

