Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Aufwind

Der NASDAQ Composite gewinnt am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag springt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,36 Prozent auf 15 661,20 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,480 Prozent auf 15 525,55 Punkte an der Kurstafel, nach 15 451,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 691,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 510,58 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 428,82 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 15 425,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 12 072,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 6,06 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Arundel (+ 12,50 Prozent auf 0,18 CHF), Repligen (+ 9,60 Prozent auf 172,60 USD), HealthStream (+ 9,46 Prozent auf 26,39 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 7,75 Prozent auf 0,08 USD) und Corcept Therapeutics (+ 7,71 Prozent auf 24,02 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen JetBlue Airways (-16,44 Prozent auf 6,28 USD), LKQ (-14,49 Prozent auf 41,84 USD), Comtech Telecommunications (-9,09 Prozent auf 1,60 USD), Ebix (-5,80 Prozent auf 0,65 USD) und AmeriServ Financial (-5,47 Prozent auf 2,59 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 006 337 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,785 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Comtech Telecommunications-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 22,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

