Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag schwächer

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,24 Prozent im Minus bei 12 662,01 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,408 Prozent leichter bei 12 768,97 Punkten, nach 12 821,22 Punkten am Vortag.

Bei 12 624,26 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 12 818,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,08 Prozent nach. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 26.09.2023, bei 13 063,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 127,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, lag der NASDAQ Composite noch bei 10 970,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 21,90 Prozent aufwärts. 14 446,55 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 26,67 Prozent auf 0,23 CHF), NetGear (+ 15,53 Prozent auf 12,05 USD), Capitol Federal Financial (+ 12,95 Prozent auf 5,06 USD), Heidrick Struggles International (+ 11,35 Prozent auf 25,66 USD) und BE Semiconductor Industries (+ 10,36 Prozent auf 103,30 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Align Technology (-24,32 Prozent auf 192,00 USD), Ultralife Batteries (-14,35 Prozent auf 7,88 USD), Evercel (-10,53 Prozent auf 0,85 USD), LKQ (-8,06 Prozent auf 43,14 USD) und Escalon Medical (-6,52 Prozent auf 0,17 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 320 864 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,573 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,48 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

