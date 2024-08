Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,02 Prozent leichter bei 17 694,94 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent schwächer bei 17 867,85 Punkten, nach 17 877,79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 909,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 645,69 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 26.07.2024, den Stand von 17 357,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 920,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 590,65 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 19,84 Prozent nach oben. Bei 18 671,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14 477,57 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FreightCar America (+ 6,01 Prozent auf 6,53 USD), Century Aluminum (+ 3,23 Prozent auf 15,65 USD), NetGear (+ 3,23 Prozent auf 16,29 USD), Nissan Motor (+ 2,56 Prozent auf 3,00 USD) und Nice Systems (+ 2,40 Prozent auf 182,53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Compugen (-5,64 Prozent auf 1,93 USD), SIGA Technologies (-5,58 Prozent auf 8,96 USD), AXT (-5,10 Prozent auf 2,79 USD), Ballard Power (-4,52 Prozent auf 1,90 USD) und Ceva (-4,34 Prozent auf 23,58 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 091 607 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,085 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Mit 19,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at