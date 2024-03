Handel in New York: NASDAQ Composite stärker

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,67 Prozent stärker bei 16 299,84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,722 Prozent fester bei 16 147,32 Punkten in den Handel, nach 16 031,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 16 096,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 306,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,219 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 756,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 339,99 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 07.03.2023, den Stand von 11 530,33 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 16 306,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Dixie Group (+ 9,98 Prozent auf 0,58 USD), DXP Enterprises (+ 9,87 Prozent auf 38,52 USD), ON Semiconductor (+ 9,08 Prozent auf 84,67 USD), EXACT Sciences (+ 7,22 Prozent auf 60,33 USD) und Microchip Technology (+ 7,06 Prozent auf 94,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Methode Electronics (-33,75 Prozent auf 13,94 USD), CIENA (-13,20 Prozent auf 53,78 USD), Sangamo Therapeutics (-8,64 Prozent auf 0,92 USD), Ebix (-6,29 Prozent auf 0,82 USD) und Cogent Communications (-5,19 Prozent auf 67,97 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die New York Community Bancorp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 445 736 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,747 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index weist die CRESUD-Aktie mit 71,10 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

