Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,12 Prozent leichter bei 16 124,53 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,24 Prozent leichter bei 16 104,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 306,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 092,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 200,10 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,986 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wies der NASDAQ Composite 16 085,11 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 969,65 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.04.2023, einen Wert von 12 084,36 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,20 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Nektar Therapeutics (+ 8,00 Prozent auf 1,35 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,78 Prozent auf 8,51 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 2,65 Prozent auf 0,09 USD), NVIDIA (+ 1,62 Prozent auf 867,40 USD) und EZCORP (+ 1,59 Prozent auf 10,89 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cerus (-9,09 Prozent auf 1,70 USD), Agenus (-8,53 Prozent auf 0,45 USD), Comtech Telecommunications (-7,98 Prozent auf 2,60 USD), Corcept Therapeutics (-7,97 Prozent auf 23,43 USD) und Americas Car-Mart (-7,86 Prozent auf 58,53 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 779 067 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,906 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

