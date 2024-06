Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,09 Prozent auf 17 172,92 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 17 204,87 Punkte an der Kurstafel, nach 17 187,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 126,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 235,73 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,82 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 349,25 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 031,54 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 276,42 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,30 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 235,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 8,17 Prozent auf 4,50 USD), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), NetGear (+ 5,90) Prozent auf 14,54 USD), Verint Systems (+ 5,30 Prozent auf 36,56 USD) und BE Semiconductor Industries (+ 4,82 Prozent auf 159,07 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Ebix (-15,11 Prozent auf 0,39 USD), Hooker Furniture (-11,61 Prozent auf 15,45 USD), Nektar Therapeutics (-5,99 Prozent auf 1,34 USD), Park-Ohio (-5,15 Prozent auf 23,74 USD) und Sify (-5,02 Prozent auf 0,90 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 423 724 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

