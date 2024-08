FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 100 auf 115 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chipkonzern habe einmal mehr stark abgeschnitten, doch die Messlatte liege hoch, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders wichtig sei, dass Bedenken hinsichtlich einer längeren Verzögerung bei der nächsten Chip-Generation Blackwell zerstreut worden seien./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2024 / 02:28 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.