FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia nach vollzogenem Aktiensplit im Verhältnis 1:10 von 102,50 auf 120,00 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere derzeit am meisten von der rasant wachsenden Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ankündigung der neuen Chiparchitektur "Rubin" für das Jahr 2026 wertet er positiv. Wermann hob seine Prognosen an. Mittel- bis langfristig könnte allerdings der Wettbewerb durch Halbleiterunternehmen sowie finanzstarke Kunden zunehmen, betonte er./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 15:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 15:55 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.