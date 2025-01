Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende fester

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Freitagabend aufwärts.

Schlussendlich legte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,77 Prozent auf 19 621,68 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,595 Prozent auf 19 395,51 Punkte an der Kurstafel, nach 19 280,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 379,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 638,66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,829 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 480,91 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.10.2024, den Stand von 17 918,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.01.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14 592,21 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 24,10 Prozent auf 0,48 USD), Dorel Industries (+ 16,71 Prozent auf 3,38 USD), Sangamo Therapeutics (+ 15,04 Prozent auf 1,30 USD), Nektar Therapeutics (+ 14,46 Prozent auf 1,10 USD) und Lifecore Biomedical (+ 14,41 Prozent auf 7,62 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Taylor Devices (-14,74 Prozent auf 35,26 USD), Net 1 Ueps Technologies (-5,16 Prozent auf 5,15 USD), BlackBerry (-3,66 Prozent auf 3,68 USD), Century Aluminum (-3,57 Prozent auf 17,29 USD) und Roivant Sciences (-3,23 Prozent auf 11,69 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 971 741 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,587 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Resources Connection-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

