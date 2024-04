Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent stärker bei 15 896,89 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,486 Prozent stärker bei 15 942,29 Punkten, nach 15 865,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 957,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 885,68 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 15 973,17 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, bei 14 855,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 12 157,72 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cutera (+ 6,97 Prozent auf 2,15 USD), JetBlue Airways (+ 6,13 Prozent auf 6,93 USD), AmeriServ Financial (+ 5,65 Prozent auf 2,43 USD), Geron (+ 5,03 Prozent auf 3,76 USD) und Anglo American (+ 4,30 Prozent auf 21,85 GBP). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil JB Hunt Transportation Services (-7,78 Prozent auf 168,75 USD), ASML (-6,13 Prozent auf 917,00 USD), Autodesk (-6,13 Prozent auf 214,26 USD), Old Dominion Freight Line (-3,97 Prozent auf 211,73 USD) und Hub Group (-3,58 Prozent auf 39,32 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 547 397 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,891 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at