Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 23 345,41 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,125 Prozent stärker bei 23 337,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23 308,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 226,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 447,15 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,010 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 30.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 22 679,01 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.04.2025, bei 19 571,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 796,27 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 11,30 Prozent nach oben. Bei 23 510,92 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 7,07 Prozent auf 81,74 USD), Electronic Arts (+ 5,73 Prozent auf 156,26 USD), Constellation Energy (+ 4,46 Prozent auf 345,27 USD), American Electric Power (+ 3,69 Prozent auf 113,25 USD) und AstraZeneca (+ 3,53 Prozent auf 76,59 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Old Dominion Freight Line (-9,66 Prozent auf 146,46 USD), Mondelez (-6,61 Prozent auf 65,10 USD), Verisk Analytics A (-6,32 Prozent auf 275,47 USD), Palo Alto Networks (-5,58 Prozent auf 183,03 USD) und Lululemon Athletica (-3,54 Prozent auf 206,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40 631 384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,704 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 5,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

