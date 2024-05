Handel in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag fester

Heute zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent auf 7 968,20 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,496 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,254 Prozent auf 7 914,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 935,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 914,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 972,33 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,49 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 30.04.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 984,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, stand der CAC 40 bei 7 927,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 209,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,81 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Sanofi-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 081 586 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 370,916 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at