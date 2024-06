Handel in Paris: CAC 40 beginnt Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstag erhöht sich der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext um 0,27 Prozent auf 7 915,41 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,486 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,343 Prozent auf 7 921,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 893,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 914,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 927,65 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 8 219,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 019,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 7 213,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,11 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. 7 281,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen aktuell Veolia Environnement (+ 0,64 Prozent auf 30,46 EUR), EssilorLuxottica (+ 0,56 Prozent auf 208,15 EUR), Crédit Agricole (-0,48 Prozent auf 13,94 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,50 Prozent auf 741,80 EUR) und STMicroelectronics (-0,57 Prozent auf 40,98 EUR). Auf der Verliererseite im CAC 40 stehen derweil VINCI (-0,93 Prozent auf 103,85 EUR), STMicroelectronics (-0,57 Prozent auf 40,98 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,50 Prozent auf 741,80 EUR), Crédit Agricole (-0,48 Prozent auf 13,94 EUR) und EssilorLuxottica (+ 0,56 Prozent auf 208,15 EUR).

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im CAC 40 weist die STMicroelectronics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 352 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 379,425 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,00 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

