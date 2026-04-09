Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 09.04.2026 12:26:56

Handel in Paris: CAC 40 mittags schwächer

Handel in Paris: CAC 40 mittags schwächer

Der CAC 40 bewegt sich am Donnerstagmittag auf rotem Terrain.

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,85 Prozent auf 8 193,83 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,319 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,153 Prozent auf 8 251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 263,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 254,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 190,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 09.03.2026, mit 7 915,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Stand von 6 863,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,017 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 66 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 231,740 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

mehr Analysen
01.04.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
31.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
30.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
27.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
23.03.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 170,86 -0,18% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 486,20 -0,07% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 49,97 0,36% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,75 -0,25% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 244,47 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX kaum verändert -- DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende seitwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen