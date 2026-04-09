Handel in Paris: CAC 40 mittags schwächer

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0,85 Prozent auf 8 193,83 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,319 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,153 Prozent auf 8 251,21 Punkte an der Kurstafel, nach 8 263,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8 254,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 190,68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 2,45 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 09.03.2026, mit 7 915,36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Stand von 6 863,02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,017 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 66 396 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 231,740 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at