Handel in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben

Der CAC 40 notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0,61 Prozent auf 7 455,04 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,336 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,489 Prozent leichter bei 7 464,28 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 500,97 Punkten am Vortag.

Bei 7 439,46 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 498,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 2,28 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 148,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.06.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 006,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, lag der CAC 40 bei 7 254,72 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,01 Prozent nach unten. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 029,91 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 134 228 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 335,145 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at