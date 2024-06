Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich im Plus

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in Paris vorsichtiger.

Letztendlich ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 7 992,87 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,075 Prozent tiefer bei 7 972,55 Punkten, nach 7 978,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 7 960,17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 996,89 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 1,18 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 984,93 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 7 927,43 Punkten. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 7 098,70 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,13 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Sanofi-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 767 244 Aktien gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 360,367 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,00 erwartet. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at