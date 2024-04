Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,86 Prozent schwächer bei 8 049,17 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,511 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,355 Prozent leichter bei 8 090,47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8 119,30 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 032,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 103,20 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 8 028,01 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2024, den Wert von 7 426,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 7 324,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,88 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 253,59 Punkten. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 107 527 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 398,993 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

