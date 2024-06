Handel in Wien: ATX gibt am Freitagnachmittag nach

Am Freitag fällt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,31 Prozent auf 3 556,71 Punkte zurück. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 117,908 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,011 Prozent auf 3 604,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3 603,90 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 542,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 604,30 Einheiten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,78 Prozent abwärts. Der ATX lag vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 3 722,29 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, bei 3 394,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wies der ATX einen Stand von 3 211,12 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 21,48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,71 Prozent auf 113,60 EUR), Telekom Austria (+ 0,55 Prozent auf 9,16 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,30 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,90 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Erste Group Bank (-3,29 Prozent auf 42,03 EUR), Raiffeisen (-2,71 Prozent auf 15,81 EUR), Lenzing (-2,42 Prozent auf 36,30 EUR), BAWAG (-2,21 Prozent auf 57,65 EUR) und Andritz (-1,98 Prozent auf 59,55 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 683 136 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,438 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,11 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at