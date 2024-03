Handel in Wien: ATX Prime zum Start fester

Der ATX Prime knüpft am Dienstag an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 1 721,83 Punkte aufwärts. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 1 720,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 721,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 717,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 721,90 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.02.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 710,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, wurde der ATX Prime auf 1 697,62 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 1 582,52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,455 Prozent zu. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Semperit (+ 4,41 Prozent auf 11,84 EUR), Lenzing (+ 1,81 Prozent auf 25,30 EUR), UBM Development (+ 1,56 Prozent auf 19,50 EUR), Palfinger (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,66 Prozent auf 23,05 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Polytec (-1,62 Prozent auf 3,34 EUR), Frequentis (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR), AMAG (-1,45 Prozent auf 27,20 EUR), FACC (-1,20 Prozent auf 5,77 EUR) und STRABAG SE (-1,18 Prozent auf 42,05 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 23,346 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Im ATX Prime hat die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,88 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

