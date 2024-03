Handel in Zürich: SLI verliert am Mittag

Der SLI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent auf 1 870,75 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 1 872,16 Punkte an der Kurstafel, nach 1 874,55 Punkten am Vortag.

Bei 1 872,41 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 865,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Der SLI stand vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 1 806,48 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 1 724,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 1 783,30 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,08 Prozent zu. Bei 1 878,73 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 2,34 Prozent auf 1,38 CHF), SGS SA (+ 1,33 Prozent auf 85,46 CHF), Roche (+ 0,77 Prozent auf 235,35 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 90,81 CHF) und Logitech (+ 0,10 Prozent auf 76,72 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sandoz (-4,33 Prozent auf 27,18 CHF), VAT (-2,92 Prozent auf 441,90 CHF), Lindt (-1,74 Prozent auf 10 760,00 CHF), Schindler (-1,15 Prozent auf 231,20 CHF) und Temenos (-0,83 Prozent auf 66,64 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 3 845 327 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,127 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at