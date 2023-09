Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

Der SLI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag gibt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 1 696,82 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 1 699,30 Punkte an der Kurstafel, nach 1 698,17 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 700,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 696,50 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 1,30 Prozent nach. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2023, den Stand von 1 731,68 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 28.06.2023, einen Wert von 1 751,99 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 531,85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,937 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Bei 1 631,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,85 Prozent auf 70,80 CHF), Swatch (I) (+ 0,80 Prozent auf 238,30 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 93,18 CHF), Lindt (+ 0,59 Prozent auf 10 200,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 94,34 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams (-18,26 Prozent auf 4,24 CHF), Schindler (-3,06 Prozent auf 177,60 CHF), Givaudan (-0,89 Prozent auf 2 908,00 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 228,00 CHF) und Richemont (-0,59 Prozent auf 108,65 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 1 087 032 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 282,717 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,06 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,32 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at