Handel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,44 Prozent tiefer bei 12 280,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,412 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 312,63 Zählern und damit 0,173 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 333,93 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 346,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 263,04 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,453 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 12 046,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, betrug der SMI-Kurs 11 230,43 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 103,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 9,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 1,11 Prozent auf 482,00 CHF), Roche (+ 0,99 Prozent auf 276,70 CHF), Nestlé (+ 0,79 Prozent auf 94,36 CHF), Lonza (+ 0,51 Prozent auf 511,80 CHF) und Givaudan (+ 0,47 Prozent auf 4 237,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,84 Prozent auf 48,19 CHF), Novartis (-2,17 Prozent auf 96,91 CHF), Partners Group (-1,32 Prozent auf 1 192,00 CHF), Logitech (-0,90 Prozent auf 79,46 CHF) und Sika (-0,80 Prozent auf 260,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 415 679 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 246,441 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,97 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

