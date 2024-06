Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Der SMI verliert am Nachmittag an Wert.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 12 067,77 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,398 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,437 Prozent leichter bei 12 104,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 157,29 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 124,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 12 060,55 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 931,70 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.03.2024, bei 11 637,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, notierte der SMI bei 11 221,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,03 Prozent nach oben. Bei 12 295,18 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,06 Prozent auf 143,40 CHF), Sika (+ 0,00 Prozent auf 257,20 CHF), Givaudan (-0,23 Prozent auf 4 339,00 CHF), Swisscom (-0,30 Prozent auf 505,00 CHF) und Swiss Life (-0,37 Prozent auf 653,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-3,14 Prozent auf 26,52 CHF), Partners Group (-2,05 Prozent auf 1 147,00 CHF), Geberit (-1,57 Prozent auf 538,80 CHF), Alcon (-1,41 Prozent auf 79,66 CHF) und Lonza (-1,33 Prozent auf 480,60 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 292 455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 251,449 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

