Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags

SPI-Handel am Donnerstag.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 16 177,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,154 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 16 187,71 Punkte an der Kurstafel, nach 16 168,60 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 191,06 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 142,47 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,593 Prozent nach oben. Der SPI wies vor einem Monat, am 10.09.2024, einen Wert von 15 905,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, betrug der SPI-Kurs 16 168,62 Punkte. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2023, einen Stand von 14 365,85 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,03 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Zwahlen et Mayr SA (+ 7,63 Prozent auf 141,00 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,39 Prozent auf 2,47 CHF), Xlife Sciences (+ 4,38 Prozent auf 26,20 CHF), CPH Group (+ 4,05 Prozent auf 72,00 CHF) und Phoenix Mecano (+ 3,29 Prozent auf 439,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Relief Therapeutics (-12,89 Prozent auf 5,54 CHF), Evolva (-9,48 Prozent auf 0,80 CHF), HOCHDORF (-7,41 Prozent auf 0,60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7,19 Prozent auf 17,82 CHF) und Inficon (-2,97 Prozent auf 1 176,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 850 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,994 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,98 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

