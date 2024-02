Handel in Zürich: SPI legt zum Start zu

SPI-Handel am Morgen.

Um 09:12 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 0,12 Prozent auf 14 598,70 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,934 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,042 Prozent fester bei 14 587,41 Punkten in den Handel, nach 14 581,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 14 604,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 587,41 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,238 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, mit 14 631,17 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, betrug der SPI-Kurs 14 097,54 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der SPI einen Wert von 14 477,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,198 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ObsEva (+ 7,85 Prozent auf 0,06 CHF), Kinarus (+ 7,69 Prozent auf 0,01 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,65 Prozent auf 10,10 CHF), Schindler (+ 2,62 Prozent auf 223,10 CHF) und Schindler (+ 2,59 Prozent auf 214,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Spexis (-3,37 Prozent auf 0,20 CHF), ams (-2,52 Prozent auf 2,17 CHF), Kudelski (-2,37 Prozent auf 1,24 CHF), ONE swiss bank (-2,35 Prozent auf 3,32 CHF) und Meyer Burger (-1,76 Prozent auf 0,11 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 712 466 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 266,872 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Orascom Development-Aktie hat mit 4,86 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent bei der mobilezone-Aktie zu erwarten.

