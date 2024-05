Handel in Zürich: SPI mit grünem Vorzeichen

Der SPI gewinnt am Freitagmittag an Wert.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 15 996,10 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,950 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,563 Prozent stärker bei 16 024,71 Punkten, nach 15 935,04 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 16 048,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 989,81 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wurde der SPI mit 14 897,33 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 14 798,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, erreichte der SPI einen Stand von 15 075,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,79 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 048,92 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit ONE swiss bank (+ 17,91 Prozent auf 3,95 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,28 Prozent auf 0,07 CHF), Richemont (+ 5,09) Prozent auf 144,45 CHF), Swatch (N) (+ 2,62 Prozent auf 39,10 CHF) und Swatch (I) (+ 2,41 Prozent auf 199,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Arundel (-7,89 Prozent auf 0,18 CHF), Swiss Life (-5,19 Prozent auf 628,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,83 Prozent auf 6,90 CHF), VP Bank (-4,59 Prozent auf 87,40 CHF) und DocMorris (-3,96 Prozent auf 70,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 23 482 981 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 247,732 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

