Handel in Zürich: SPI nachmittags mit Gewinnen

Mit dem SPI geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der SPI verbucht im SIX-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 14 905,50 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,968 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,294 Prozent höher bei 14 896,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 14 852,66 Punkten am Vortag.

Bei 14 839,00 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 916,36 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,493 Prozent nach. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wies der SPI einen Wert von 14 879,75 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der SPI mit 14 177,30 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 303,48 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 005,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 12,70 Prozent auf 0,17 CHF), Arundel (+ 11,76 Prozent auf 0,19 CHF), Emmi (+ 4,58 Prozent auf 890,00 CHF), Peach Property Group (+ 4,09 Prozent auf 8,39 CHF) und SHL Telemedicine (+ 3,96 Prozent auf 5,25 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ams (-38,84 Prozent auf 1,35 CHF), Meyer Burger (-12,53 Prozent auf 0,07 CHF), ObsEva (-12,50 Prozent auf 0,01 CHF), Idorsia (-6,97 Prozent auf 2,43 CHF) und ONE swiss bank (-6,03 Prozent auf 3,74 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 49 536 387 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,538 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Mit 7,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der mobilezone-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

