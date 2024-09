Handel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Zum Handelsende fiel der SPI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 15 957,58 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,157 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 15 929,59 Zählern und damit 0,478 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 006,04 Punkte).

Im Tagestief notierte der SPI bei 15 929,59 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 023,20 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 203,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der SPI mit 15 993,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Wert von 14 676,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,52 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Curatis (+ 48,89 Prozent auf 10,75 CHF), Meyer Burger Technology (+ 12,27 Prozent auf 1,48 CHF), SHL Telemedicine (+ 6,33 Prozent auf 3,19 CHF), Baloise (+ 2,66 Prozent auf 169,70 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,35 Prozent auf 8,27 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil HOCHDORF (-39,40 Prozent auf 2,23 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-13,81 Prozent auf 0,18 CHF), DocMorris (-9,95 Prozent auf 33,50 CHF), Peach Property Group (-4,86 Prozent auf 8,41 CHF) und ams (-4,74 Prozent auf 0,82 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 3 490 802 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 241,878 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at