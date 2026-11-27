Die stationären Händler hoffen auf ein reges Kundeninteresse am heutigen Black-Friday-Aktionstag und morgigen ersten Advent-Einkaufssamstag. "Bleibt es trocken und sind die Wege frei, sind das gute Voraussetzungen für den Weihnachtseinkauf", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Freitag zur APA. Die aktuelle Kälte und der Schnee würden etwa die Nachfrage nach Mänteln, Schals, Schneestiefeln und Wintersportartikeln ankurbeln.

Der Wintereinbruch am Donnerstag mit Schneechaos und Verkehrsbehinderungen in vielen Teilen Österreichs war aber ein sehr schlechter Geschäftstag für den stationären Handel. Viele Händler berichteten dem Handelsverband von Umsatzrückgängen "im hohen zweistelligen Bereich".

Gedämpfte Konsumstimmung

Der Handelsverband hofft, dass die Umsatzprognose für die Black Week mit Black Friday und Cyber Monday trotz Wintereinbruch dennoch halten wird und die Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich rund 460 Mio. Euro für Aktionsangebote ausgeben werden. Die Handelsforscher der Universität Linz erwarten aufgrund der gedämpften Konsumstimmung und der anhaltenden Kaufzurückhaltung erstmals eine Stagnation bei den Black-Friday-Ausgaben in Österreich.

Der Aktionstag Black Friday, der Freitag nach dem US-Feiertag Thanksgiving (Erntedankfest), markiert in den USA seit den späten 1980er-Jahren den Start ins Weihnachtsgeschäft. Der US-Handelskonzern Amazon forcierte die Black-Friday-Aktionsangebote ab 2010 auch in Europa, lokale Händler mussten mitziehen. Hierzulande war der Black Friday zuerst im Onlinehandel ein großes Thema. In den vergangenen Jahren zogen immer mehr stationäre Händler und Dienstleistungsunternehmen nach und bieten auch Aktionsangebote Ende November an.

Angesichts der Rabattschlacht warnen Schuldnerberater und Konsumentenschützer in Österreich vor scheinbaren Schnäppchen, überzogenen Konten und Spontaneinkäufen. Die Arbeiterkammer empfiehlt, Preisvergleichsportale wie idealo.at oder geizhals.at zu nutzen, um "tatsächlich den besten Preis für ein Produkt zu finden". Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) nimmt rund um den Black Friday Online-Shops und Verkaufsplattformen unter die Lupe. Im Fokus der Prüfaktion stehen irreführende Rabattangaben, die korrekte Preisauszeichnung sowie die Energieverbrauchskennzeichnung von Elektrogeräten.

Warnung vor Fakeshops

Der Handelsverband warnt vor betrügerischen Online-Shops und empfiehlt, bei unbekannten Händlern die Liste der Fake Shops von watchlist-internet.at zu konsultieren. "Ein Schnäppchen ist nur dann eines, wenn die bestellte Ware auch ankommt", so Handelsverband-Geschäftsführer Will. "Gerade in der Black Week sollten Konsumenten deshalb nicht nur Preise vergleichen, sondern auch Anbieter prüfen." Eine aktuelle Befragung von 1.000 Personen in Österreich im Auftrag des Informationsdienstleisters CRI zeigt, dass bereits jeder Vierte Opfer eines Fakeshops oder Online-Betrugs geworden ist. 82 Prozent der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher machen sich "zumindest in gewissem Maße" Sorgen vor Betrugsversuchen wie Fakeshops.

Die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF appelliert an die Konsumentinnen und Konsumenten, den Black Friday zum "Green Friday" zu machen. "Wer kauft, sollte mit Plan statt spontan einkaufen, vorhandene Geräte vorher auf Reparatur oder Weiterverkauf prüfen und beim Neukauf auf Lebensdauer, Energieeffizienz und Reparierbarkeit achten", so die Umweltschützer in einer Aussendung. Mieten, teilen und Second Hand seien "weitere einfache Wege, Ressourcen zu schonen und Geld zu sparen".

cri/tsk

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