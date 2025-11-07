Sun Hung Kai Properties Aktie

Sun Hung Kai Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861270 / ISIN: HK0016000132

<
Top-Dividende 07.11.2025 07:02:21

Hang Seng-Titel Sun Hung Kai Properties-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Sun Hung Kai Properties

Sun Hung Kai Properties-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Sun Hung Kai Properties-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Sun Hung Kai Properties am 06.11.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,75 HKD auszuschütten. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die Gesamtausschüttung von Sun Hung Kai Properties umfasst 10,87 Mrd. HKD. Damit wurde die Sun Hung Kai Properties-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 19,35 Prozent dezimiert.

Sun Hung Kai Properties- Dividendenrendite im Blick

Zum Frankfurt-Schluss notierte der Sun Hung Kai Properties-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 10,80 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Sun Hung Kai Properties, demnach wird der Sun Hung Kai Properties-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Sun Hung Kai Properties-Papier auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Sun Hung Kai Properties-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Sun Hung Kai Properties verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,16 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 5,55 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Sun Hung Kai Properties via Frankfurt 2,26 Prozent verloren. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 218,10 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Sun Hung Kai Properties

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 3,76 HKD.

Kerndaten der Sun Hung Kai Properties-Aktie

Die Marktkapitalisierung des Hang Seng-Unternehmens Sun Hung Kai Properties beläuft sich aktuell auf 280,512 Mrd. HKD. Sun Hung Kai Properties weist aktuell ein KGV von 13,54 auf. 2025 setzte Sun Hung Kai Properties 79,866 Mrd. HKD um und erzielte ein EPS von 6,65 HKD.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Lotus_studio / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Sun Hung Kai Properties Ltd. 10,90 0,93% Sun Hung Kai Properties Ltd.

