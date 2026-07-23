Hanmi Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hanmi Financial äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,500 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 111,6 Millionen USD gegenüber 109,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at