Hannover Rück-Analyse: UBS AG stuft Hannover Rück-Aktie mit Neutral ein

Die Schweizer Großbank UBS hat Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Seine bevorzugten europäischen Versicherertitel vor den anstehenden Quartals- und Halbjahreszahlen seien Admiral, Munich Re, Lancashire, Legal & General, St James's Place und Baloise, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Allianz und Swiss Re sieht er hingegen ein geringfügig negatives Chance/Risiko-Profil.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Hannover Rück-Aktie wies um 13:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 228,90 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 2,23 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 21 998 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 9,2 Prozent. Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

