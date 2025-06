HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien die zwei wichtigsten Fragen gewesen, ob europäische Versichereraktien noch weiter steigen könnten, und ob die Risiken für Cyber-Versicherungen verlässlich zu quantifizieren seien, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe beide Fragen positiv beantwortet. Unter den Komposit-Versicherungen seien Allianz und Axa seine Favoriten. Dazu kämen aus Großbritannien Beazley sowie der Lebensversicherer NN Group nach der Vorstellung des Strategieplans für 2025 bis 2028. Die meisten Investoren hätten sich indes mehr für Qualitätsunternehmen mit einem dauerhaften Ergebnis- und Dividendenwachstum interessiert - neben Allianz und Axa seien das Munich Re, Hannover Rück, Generali und Talanx./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.