HARD OFF legte Quartalsergebnis vor

HARD OFF veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,96 JPY. Im Vorjahresviertel waren 41,70 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,93 Prozent auf 11,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 181,19 JPY. Im letzten Jahr hatte HARD OFF einen Gewinn von 166,52 JPY je Aktie eingefahren.

HARD OFF hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 33,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at