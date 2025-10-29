Teva Pharmaceutical Industries Aktie
WKN: 883035 / ISIN: US8816242098
|
29.10.2025 18:01:04
Harel Bets Big on Teva Pharmaceutical by Purchasing 4.3 Million Shares
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated October 29, 2025, Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. increased its stake in Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE:TEVA) by 4.3 million shares. The estimated value of the new shares purchased was $75.64 million, based on the average price for the quarter. The fund held 37.7 million Teva shares at quarter-end.Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. increased its Teva holding to 6.84% of its reportable U.S. equity assets under management as of Q3 2025.Top holdings after the filing:
